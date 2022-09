Por qué se vence un extintor, cuánto dura, qué pasa después de que se vence

¿Qué pasa con los extintores cuándo se vencen?

Una vez el extintor cumple su tiempo, por lo general estos ya no funcionarán en caso de incendio, no estarán en las condiciones adecuadas, por eso, si lo emplea en una emergencia, este no cumplirá lo que puede ser más grave.

Por lo general, cuando esto sucede, las empresas fabricantes tienden a hacer su reciclaje para reutilizar sus empaques y con la fabricación de nuevos sellantes, se puede reutilizar para darle un nuevo uso como otro extintor.