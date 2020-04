Prepárese para ver la espectacular superluna, la gran compañía para esta cuarentena

Miles de personas en cuarentena están a la espera esta noche: es luna llena. Lo especial en esta ocasión es que "también es la 'superluna', la más grande de las Lunas de este año", según indica la Nasa. Además, también tiene un tono rosado.

Desde las 9:35 p.m. (hora colombiana) de este martes 7 de abril se podrá ver toda la cara de la luna, completamente iluminada. Esta superluna, de tono rosado, se podrá ver hasta la madrugada del miércoles 8 de abril.

Y la luna estará llena hasta la mañana del jueves 9 de abril, explica la Nasa.

Lea también: El cielo de Bogotá reluce de vida en medio del aislamiento

"No importa en qué sitio de la Tierra estés, todos miramos la misma Luna. Esta noche la Luna se muestra más grande y más brillante, una oportunidad para reflexionar sobre muestra experiencia humana compartida", ha dicho la Nasa, en Twitter.

De nuevo, la Nasa tiene la respuesta: "La Luna orbita en una elips que la acerca y la aleja de la Tierra. En su punto más cercano, está a 226.000 millas (363.712 kilómetros) de la Tierra y se muestra 17 % más grande y 30 % más brillante que la Luna más tenue del año".

Las dos próximas superlunas serán el 27 de abril de 2021 y el 26 de mayo de ese mismo año. La Nasa, además, ha hecho una invitación a que las personas compartan en sus redes sociales las fotos de este suceso (#SuperLuna o #SuperMoon).

No matter where you are on Earth, we all look up at the same Moon.



Tonight the Moon appears bigger and brighter, a chance to reflect on our shared human experience.



Share your favorite lunar photo, book, movie, song or painting using #ObserveTheMoon #NASAatHome.#supermoon pic.twitter.com/LWysz2ZUqt