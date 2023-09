¿Qué cosas no puedes hacer en un avión? Esto es lo que dice una azafata

Una exazafata acostumbra a publicar en sus redes sociales algunos consejos sobre todo lo que tiene que ver con los vuelos, algo que ha llamado la atención de los internautas para tenerlo en cuenta al momento de viajar.

Kat Kamalani explicó las cosas que no se deben hacer en los vuelos, ya que esto puede generar molestia tanto para los trabajadores como para los usuarios.

La mujer fue azafata casi 6 años y por su trayectoria en el sector, aprovecha para dar algunos consejos a las personas.

Indicó que no sé, no se subiría a un avión que no ofrezca snacks porque “nunca se sabe qué puede pasar”. Afirmó que no tomaría agua caliente en el avión porque puede tener algunas bacterias.

Por otro lado, manifestó que acostumbra a seguir las instrucciones de los auxiliares de vuelo, y siempre rastrea los aeropuertos, vuelos y hoteles porque es una medida que ella tiene como prevención.

Señaló que no entrega información personal a las personas que están a su lado, así le pregunten cosas de su vida porque no todo el mundo es confiable. Además, expresó que es importante siempre tener zapatos y no caminar sin ellos.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales le han cuestionado algunas afirmaciones que ha hecho la mujer.

“He sido azafata por 22 años. He bebido el agua caliente por 22 años y sigo viva”; “Conocer a la gente al lado tuyo es lo que hace los vuelos tolerables. Especialmente si estás varado en la pista”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la mujer en las redes sociales.