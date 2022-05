El director del Programa de Investigación de Sueño y Salud de la Universidad de Arizona, Michael Gardner asegura que un baño en la mañana puede ayudarlo a eliminar la inercia del sueño y despertarlo, mientras que la ducha nocturna puede ser una parte relajadora de una rutina previa a dormir.

Frente a esta conclusión, la doctora experta en sueño y psicóloga clínica, Janet Kennedy, explica que una ducha nocturna puede ser efectiva para las personas que sufren de insomnio.

“El cuerpo se enfría naturalmente mientras se acerca la hora de dormir, sincronizándose con el ritmo cardiaco. Bañarse artificialmente levanta la temperatura de nuevo y permite que baje más rápido, lo cual parece impulsar el sueño”.

La profesional asegura que hacerlo puede ayudar a eliminar la tensión muscular y relajarse. En general otros expertos señalan que dormir en la noche puede ayudar para dormir y sería una parte clave de una buena rutina nocturna.

Por otra parte, al estar expuestos a químicos y contaminantes a lo largo del día, una ducha nocturna nos limpia de todo eso antes de entrar a la cama, y eso podría reducir también el impacto de las bacterias cuando dormimos.

''Irse a dormir con el cabello mojado puede ser malo para los folículos incluso provocando su caída. Sin embargo, esto no sucede si nos encargamos de que esté bien seco antes de recostarnos, lo cual puede ser un poco complicado en la noche debido a que no hay tan altas temperaturas o no estamos expuestos al aire que lo seque naturalmente'', indicó el médico y experto en dermatología, George Cotsarelis.

Al mismo tiempo, después de dormir el rostro puede generar grasa, así que en cualquier caso se requeriría tener una rutina de lavar esa parte durante las mañanas.

Bañarse en la noche parece más conveniente que hacerlo en la mañana, pero si usted es de los que lo hace temprano, puede seguir haciéndolo.

El consejo que da la experta es hacerlo dos veces en el día para evitar cualquier problema, solo que tomando duchas más cortas para evitar demasiado gasto de agua y estar expuesto a las altas temperaturas, lo cual puede resecar el rostro.

Según el doctor Gary Goldenberg, experto dermatólogo, los seres humanos tienden a transpirar por las noches. ''Cuando usted despierta en la mañana está todo este sudor y las bacterias de las sábanas que se encuentran en la piel''.

Un baño en la mañana puede ayudar a despertar más a las personas, quitando un poco del cansancio sobrante o del hartazgo de la madrugada y ayuda a estar más activo.

De igual forma, es importante recordar que muchas personas suelen tener intimidad en la noche con su pareja. Así que una ducha en la mañana es necesaria para quitar el sudor de la noche anterior y otros elementos.

El único problema de bañarse en la mañana es que, al dormir, hemos acumulado muchas bacterias a lo largo del día, por lo que estas se pueden quedar en las sábanas y pueden afectar la piel a menos que usted se asegure de lavarse al menos la cara antes de dormir.