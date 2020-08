¿Qué fue lo más difícil tras la amputación? Daniella Álvarez habla de su recuperación

A mediados de junio, la presentadora Daniella Álvarez tuvo que someterse a la amputación de una de sus piernas, luego de una complicación que tuvo por la extracción de una masa que tenía en su abdomen.

Ya lleva más de dos meses en su proceso de recuperación y a través de redes sociales reveló lo difícil que ha sido debido a tanta medicación que tiene y que la hace permanecer somnolienta.

“Nunca me imaginé que estaría tan medicada en mi vida, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia”, expresó la ex señorita Colombia.

Reveló que a diario debe tomar 24 pastillas y en las mañanas deben inyectarle una sustancia para mantenerla sin coagulación de su sangre y evitar que se le vayan a formar trombos que pondrían en riesgo su vida.