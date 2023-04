Una de las grandes incógnitas sobre la pérdida de los dientes de leche, es tener claridad cuando es el momento en que los menores deben empezar con la mudanza dental, pues en muchas ocasiones esta varía según el niño.

Por esta razón, RCN Radio entrevistó al odontólogo Samy Manrique, quien resolvió alguna de las dudas más comunes respecto a este tema.

¿Cuándo se debe preocupar cuando los dientes de leche no se caen?

El especialista comienza recalcando que los dientes tienen una secuencia y una cronología en el momento que se deben cambiar o caer. Si por alguna razón alguno de los dientes no se cae, lo más aconsejable es acercarse con el odontólogo de cabecera para que él pueda dar una solución oportuna.

Los primeros dientes que un ser humano debe cambiar son los inferiores centrales y este tiene un cambio entre los 6 y los 7 años, si embargo, si un niño no ha comenzado con esta mudanza se puede dar por dos razones; la primera de ellas es anodoncia, la cual quiere decir que el diente permanente está torcido o está saliendo por el lado que no es, por lo tanto, no ha cogido la raíz del diente de leche. El otro caso es agenesia dental y se presenta cuando el diente no está.