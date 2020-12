En las redes sociales se ha vuelto viral el video de una mujer que se sienta a comer pan con gaseosa en una panadería, ante una mala racha económica que vive su novio.

Las imágenes, aparentemente tomadas en Colombia, fueron grabadas por el supuesto novio que le dice a la joven que le tocó hacer unos pagos y se quedó sin plata.

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentarnos aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Si no quiere, vamos para la casa entonces", le dice el hombre a la mujer que está escuchándolo atentamente.

Ella sonrió y le confiesa que tiene ganas de llorar. Acto seguido le dice que no importa a donde vayan, porque para divertirse no tienen que ir a lugares costosos.

"Para divertirse no hay que salir a lugares caros, o cosas así ¿si me hago entender?", dijo la joven, que se conmovió con el ofrecimiento de su pareja, sentados en lo que parece ser una panadería.

“Y por qué vas a llorar le preguntó el novio”, a lo que ella respondió, “porque te esfuerzas mucho”.

La publicación, que cuenta con millones de reproducciones, está acompañada por una descripción que dice: “Aquella que te comprende y por más humilde sea la ocasión, esa es la indicada”.

La humildad y sencillez de la joven han sido aplaudidas en redes sociales.