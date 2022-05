¿Qué le pasa a su cuerpo cuando hace ejercicio diariamente?

Al comenzar este gran propósito, cuando usted empiece a hacer ejercicio diario, es probable que sienta dolor en todo su cuerpo. Esto sucede porque su cuerpo no está acostumbrado a la actividad física, pero podrá ir acostumbrándose conforme lo haga regularmente. Claro que tenga presente, cierto dolor luego de entrenar es normal, un dolor constante ya puede tratarse de una lesión.

El punto es que un poco de dolor es bueno, significa que usted está fortaleciendo sus músculos y rompiendo los tejidos que te permitirán marcarse y tonificarse, pero debe ser solo un poco. A medida que avance más, se irá adaptando a esta sensación y el dolor se puede ir reduciendo.

Cuando usted hace ejercicio diariamente, aumenta la producción de mitocondria. La mitocondria es el combustible que le permite a tus músculos moverse. Esto significa que entre más ejercicio realice, mayor producción de mitocondria tendrá y más se acostumbrará su cuerpo a moverse. Así aumentará su resistencia y condición física.

Algunas investigaciones afirman que en uno o dos meses de actividad física, la mitocondria puede aumentar hasta un 50 %. Es por esto que conforme pasa el tiempo, el ejercicio se siente cada vez más sencillo de hacer.

Lo que los expertos recomiendan es adquirir el hábito de ejercicio constante durante un semestre. Al parecer, ese tiempo es el ideal para que el ejercicio se integre profundamente en la rutina. Muchas de las personas que abandonan el ejercicio lo hacen antes de cumplir este periodo de ejercicio constante.

Con el ejercicio diario, los huesos se hacen más frágiles y esto reduce el riesgo de tener osteoporosis, una enfermedad que ocurre cuando los huesos están débiles y que puede causar dolor en las personas que la padecen. Para que este efecto comience a sentirse, debe pasar al menos un año de ejercicio diario.

El ejercicio por largos periodos de tiempo también ayuda a reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades como diabetes, demencia, problemas del corazón, artritis y hasta ciertos tipos de cáncer como colon y pecho. Adicionalmente, debido a que el ejercicio constante reduce los niveles de cortisol y adrenalina, también ayuda a controlar mejor la ansiedad y el estrés.

Cabe mencionar, que el ejercicio diario también puede perjudicar su salud en algunos casos. En realidad, usted no debe hacer ejercicio todos los días si quiere ganar masa muscular, pues algunos ejercicios desgastan las fibras musculares y si no les damos tiempo para repararse, pueden dejar de crecer.

Esto no significa que usted no pueda entrenar todos los días, ya que lo recomendado es descansar un día a la semana, pero sí nos advierte que no debe entrenar el mismo músculo o repetir el mismo tipo de ejercicio todos los días. Usted debe entrenar por grupos de músculos para realmente sentir un efecto en su cuerpo.