¿Qué parte del cuerpo no debería rasurarse un hombre?

En realidad hay lugares donde necesita rasurarse un poco porque puede ser un tema de higiene, pero eso no quiere decir que tenga que quedar como maniquí. Hay zonas en las que rasurarte o depilarte es lo más normal, como la barba y el bigote.

Aún así existen partes del cuerpo en las que realmente es mejor no hacerlo, ya que cambia radicalmente su apariencia e incluso hay sondeos que dicen que se puede ver menos atractivo.

Rasurarse no es obligatorio es un tema personal, y se debe hacer exclusivamente si se siente cómodo, pero eso no quiere decir que debe perder la cabeza y quedar como un cerdo recién nacido. El vello no es su enemigo y en algunas partes del cuerpo debe considerar dejarlo en paz y aprender a aceptar y lo que se tiene.

¿Cuáles son las partes que no debe rasurar?

Las cejas

Nunca toque sus cejas, puede jugar con su barba, bigote y pelo, esto porque son las que se encargan de mostrar las expresiones de su cara y son una especie de marco que puede cambiar su apariencia.

Puede “limpiar” y dar forma un poco, pero nunca debe hacer cambios radicales, ya que esto puede dejarlo con cara de miedo o enojo, e incluso puede hacer que se vea cero natural.

Axilas

Muchos aseguran que los hombres no se deben rasurar las axilas a menos que sea porque practica algún deporte, pero paralelamente, se dice que hay que realizarse un poco de mantenimiento y hacer algunos cortes para evitar que parezca un chimpancé.

Piernas y brazos

Puede hacerlo si es un ciclista, un atleta o nadador, pero en realidad no es necesario depilarse las piernas y brazos, y lo único que va a lograr es gastar más en cuchillas de afeitar y tardar un poco más bajo la ducha.

No haga nada que no vaya a mantener

No toque nada a lo que no le vaya a hacer mantenimiento, porque el vello corporal crece rápidamente y no siempre es simétrico, si no tiene tiempo para mantener y cuidar esta zona, entonces va a terminar con parches. Adicionalmente, se puede ver descuidado y lo que puede hacer es recortar un poco en lugar de depilar por completo.