¿Qué tipos de tragos se pueden congelar?

Para muchos, a la hora de tomar bebidas alcohólicas, el placer está en consumirlas frías y por eso algunos, con frecuencia, recurren a mantener sus tragos refrigerados, como ocurre en el caso de la cerveza y en otros casos, con el vino.

No obstante, también son muchas las preguntas que surgen sobre el porqué hay bebidas que no llegan a congelarse y otros tantos conocedores, saben que un buen trago no podría llegar a alcanzar niveles máximos de refrigeración.

Para empezar a entender el comportamiento de las bebidas alcohólicas en una nevera, uno de los factores a tener en cuenta es el nivel de alcohol que contienen las bebidas.

Es por eso que una cerveza o el vino, son dos bebidas que pueden llegar a congelarse, debido a que tienen una graduación baja por el nivel de alcohol que contienen, algo que no ocurre con tragos como el whisky o la ginebra.