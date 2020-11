Quería grabar espectacular TikTok para ser tendencia y lo consiguió, pero por un accidente

Muchas personas hacen locuras solo por obtener clics en redes sociales y esto fue lo que le pasó a una joven que decidió grabar un video en TikTok, pero todo le salió mal, aunque sí logró su cometido.

En el video, que dura apenas unos segundos, se ve a una joven con shorts de jean, una blusa de tiras negra y unos tenis blancos, intentando hacer una coreografía en lo que parece ser una playa.

De fondo, se puede oír la canción “Love Story” de Taylor Swift, pues la intención de este TikTok era cumplir con el #LoveStoryChallenge.

These tik tok trends are really going to kill me one day ##fyp ##SummerDIY ##InMyAEJeans ##CloudBread ##lovestory ##taylorswift