¿Quiere alcanzar sus metas? La técnica de los 5 segundos lo ayudará a superar la procrastinación

En la búsqueda constante de cumplir metas y propósitos para el nuevo año, uno de los obstáculos más comunes que enfrentamos es la procrastinación, ese hábito de postergar tareas que, aunque importantes, generan estrés.

Para combatir esta tendencia y asegurar que los objetivos no queden en el tintero, es fundamental comprender la raíz del problema y adoptar estrategias efectivas.

El término "procrastinar", derivado del latín "procrastinare" (diferir, aplazar), suele convertirse en un obstáculo para concretar nuestras metas a lo largo del año. Ya sea el propósito de asistir regularmente al gimnasio, ahorrar una porción de ingresos, mejorar la disciplina en las citas médicas o dedicar más tiempo a la lectura, todos estos objetivos requieren disciplina para materializarse y evitar caer en el ciclo destructivo de la procrastinación.

Brenda Van der Sman, coach profesional de Selia, destaca que la procrastinación es un mecanismo para aliviar el estrés asociado a la realización de una tarea, más que una falta de actitud o capacidad. En este contexto, Mel Robbins, autora del best seller "La regla de los 5 segundos" (The 5 Second Rule), ha desarrollado la 'Técnica de los Cinco Segundos' para superar este hábito perjudicial.

Según Robbins, la procrastinación se origina en la evitación del estrés asociado con la tarea, y no tanto con la tarea en sí misma. La técnica propuesta consiste en reconocer la situación de estrés, antes de racionalizar el temor, y tomar alguna acción, por mínima que sea, para romper el ciclo de procrastinación.

La esencia de la 'Técnica de los Cinco Segundos' radica en actuar rápidamente antes de que la mente tenga la oportunidad de justificar la postergación. Este enfoque impulsivo interrumpe el patrón de procrastinación y fomenta la toma de acciones concretas. No se trata de evaluar la eficiencia de la acción, sino de romper el ciclo y avanzar hacia la tarea.

Recomendaciones para aplicar la técnica los Cinco Segundos

Tomar consciencia sobre el estrés asociado a la tarea: muchas veces al postergar una tarea se asume que es por motivos de incompetencia, falta de actitud u otros motivos ligados a la capacidad personal, lo que hace que muchas personas sean muy duras con ellas mismas. No obstante, la procrastinación no es el problema per se sino el estrés asociado con la realización de la tarea o de otras tareas.

Por este motivo, lo primero que debemos hacer es reconocer qué es lo que nos está generando estrés, esto nos ayuda a quitar presión de encima y nos permite ser conscientes de que estamos ante una sensación natural y común entre humanos.

Romper el ciclo en ‘5 segundos’: aquí es donde se aplican los “5 segundos” de Mel Robbins, pues antes de empezar a racionalizar y justificar el temor o el estrés que se está sintiendo, lo que posteriormente lleva a la procrastinación, la autora sugiere tomar una acción valerosa e inmediata que rompa la excusa y permita crear un hábito. Para esto, debemos hacer una cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1 y sin pensarlo tanto empezar a trabajar durante 5 minutos en la tarea en cuestión.

Si, por ejemplo, se tiene que escribir un informe, antes de que entren pensamientos del tipo: “no creo que me fluya ahorita, mejor lo dejo para mañana”, “no sé por dónde empezar”, Robbins sugiere empezar a escribir en los próximos 5 segundos, así no salgan las mejores ideas, con tal de anular aquel ciclo y comprobarse a sí mismo que se puede vencer el estrés.

Fragmentar o dividir la tarea macro: “para complementar la técnica de Robbins, puede ayudar el dividir en pequeños pasos una gran meta. Los grandes propósitos suelen estar compuestos de pequeños pasos. Cuando una meta se analiza como una secuencia de pequeñas tareas, el reto deja de sentirse abrumador y se convierte en un camino estimulante. Esta es, justamente, una de las orientaciones estratégicas que intentamos inculcar desde el Coaching que ofrecemos en Selia”, señaló Brenda Van der Sman.