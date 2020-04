¿Quiere sorprender a su familia? Jorge Rausch da recetas para cocinar en casa

Acá les presento @rcetabyrausch y así de fácil es pedir por @rappicolombia Te llegan todos los ingredientes para que cocines como un chef en tu casa!! $23.900 por receta!!! Estamos trabajando por ampliar nuestra zona de despachos muy Rapido El miércoles estaremos despachando desde Usaquen y desde parque la colina Buen plan con la familia!!!

A post shared by Jorge Rausch (@jorge.rausch) on Apr 13, 2020 at 1:16pm PDT