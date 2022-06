'Radio Loco', el vitrinero más conocido de Colombia

Si les digo que Jhon Frady Gómez Zuluaga es “Radio Loco” muy pocos sabrán de quien estamos hablando, pero si les cuento que es el personajes más famoso de las calles bogotanas porque aparece colado en todos los noticieros locales, nacionales e internacionales detrás de los reporteros, luciendo una cachucha tricolor y encima una banderita amarilla, azul y rojo, muchos de ustedes saben de quien hablamos.

Le dicen “Radio Loco” porque siempre anda con un radio pegado a su oreja. Sale a las 4 de la madrugada de su casa a la cacería de los periodistas y del lugar de la noticia para ubicarse detrás de ellos y salir vitrineando en la televisión. Vive en el sur de Bogotá en ciudad Roma, localidad de Kennedy , dice que sus papas lo regañan por salir tan temprano. Su mamá le regala para el pasaje de los buses porque no le gusta que él pida limosna en la calle.

“Radio Loco” no trabaja, pero en el centro de Bogotá y en el cerro de Monserrate todos los vendedores ambulantes lo conocen y lo ponen a hacer mandados, le dan algo de plata y comida.

Nos cuenta que la idea de ponerse una cachucha con un banderín le surgió en los mundiales de futbol cuando en la calle veía los vendedores con su gorra y una bandera lo que le llamó la atención y lo adoptó como parte de su personalidad.

Jhon Frady recuerda que cuando era pequeño su mayor sueño , “ y se lo decía a mis papás, que cuando sea grande la gente me reconozca, salir mucho en televisión, y que la gente me tome fotos en la calle cuando me vean , y se me está cumpliendo el deseo, me toman foros y me siento feliz”.

Acota que ha salido tanto en televisión que muchos le dicen que debería aparece en el libro Guiness Record.

“Me han dicho que por allá lejos llega la señal de televisión, yo pensé que era solo en Bogotá y es en toda Colombia y los que tienen parabólica me han contado que me han visto también en los Estados Unidos cuando van a pasear al cerro de Monserrate , allá es donde más fotos me toman”, recalca el hombre.

“Radio Loco” afirma que un día pensó que lo iban a secuestrar , un carro oscuro se le acercó y le pitaron, “yo estaba asustado y era una señora que iba con los escoltas, pasó un señor de la moto y me dijo: por favor mi jefe se quiere tomar una foto con usted y se bajó una señora jovencita y se tomó una foto conmigo, me dijo que me había visto en televisión”, dice orgulloso Jhon Frady.

Eso sí , se queja porque los que le piden fotos, la mayoría no le dan nada, algunos le regalan algo, “una vez un señor me regaló diez mil pesos”.

“Radio Loco” se ha dado el lujo de conocer Presidentes de la República, alcaldes de Bogotá, congresistas, ministros, artistas como la gorda Fabiola que también le ha pedido fotos. “Gustavo Petro me conoce también a mí, un día me dijo cuando era alcalde, usted es el hombre más famoso de la televisión.

Los invitamos a escuchar a continuación en el Podcast Croniqueando con Jairo Tarazona, el episodio de esta semana está dedicado al famoso y popular "Radio Loco".