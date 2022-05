Reciclaje no convencional: qué hacer con electrodomésticos que no sirven y otros residuos

Si bien el Día Mundial del Reciclaje hace énfasis en crear consciencia sobre la importancia de realizar esta tarea con los residuos convencionales, bien sea desde las grandes industrias o desde los hogares, también hay mucho desconocimiento sobre otros residuos que a diario se generan o sobre los que se cree, ya se perdió su vida útil.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), a cierre de 2019 la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos en Colombia fue del 11.82% y aunque es una cifra baja, en comparación a los otros países de América Latina, el porcentaje es considerable y se espera que siga en aumento.

Para continuar con un camino sustentable y que promueva el reciclaje, uno de los énfasis que hacen quienes realizan estas labores tiene que ver con el aprovechamiento de los electrodomésticos que ya no funcionan. Aunque en muchas ocasiones los colombianos aprovechan sus aparatos electrónicos hasta acabar con su funcionamiento, son muchos quienes también desconocen a qué puntos se deben llevar y de qué forma reciclarlos.

Al respecto, una de las alternativas como la Corporación Red Verde en Colombia, que cuenta con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de RAEES del que hacen parte marcas colombianas como mabe, que ha llegado a reciclar hasta 1.5 millones de Kg de Residuos de Aparato Eléctricos y Electrónicos (RAEES).

En este sentido y a través de este sistema, quienes hayan sacado de sus hogares y empresas aparatos que ya no usen o no funcionen, lo ideal es contactarse con organizaciones de esta tipo, en lugar de llevarlos a la basura convencional, pues sus partes no serán clasificadas y aprovechadas de forma ideal.

"Cerca del 90% de los materiales que recuperamos se incorporan en otros ciclos productivos. Así mismo, teniendo en cuenta que todo proceso que se pueda evitar en la recolección en la fuente suma en el cuidado del planeta, desde mabe hemos evitado que cerca de 1500 camiones sin carga compactada de RAEES lleguen a los rellenos sanitarios, dejando de emitir, gracias a estas acciones, cerca de 1800 TnCO2eq", cuenta sobre los beneficios de este ciclo Andrés Santana, gerente de sustentabilidad de mabe.

Otros residuos que pueden evitar contaminar con una simple acción

Entre los residuos comunes y que a diario se generan, muchos conocen que las canecas verdes, blancas y negras son la forma en la que hay que clasificarlas.

Sin embargo, en este día, otro énfasis que hace 'Marce, la recicladora', una de las 'influencer' más reconocidas en este tema y una de las principales abanderadas del reciclaje en el país, tiene que ver con el aceite que ya fue utilizado y que con frecuencia es depositado por el sifón cuando va a ser desechado.

Sobre esto, 'Marce' recuerda que este puede ser reciclado para convertirse en combustible y es recolectado por distintos programas privados y públicos en las distintas ciudades. En el caso de Bogotá, existen más de 30 puntos de recolección de residuos especiales que pueden ser consultados en este link y así, evitar contaminar a diario más de mil litros de agua, pues el aceite que es desechado de forma errada, termina llegando a mares y océanos.

¿Qué otras formas conoce de aprovechar residuos poco convencionales?