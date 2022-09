¿Es recomendable calentar los teteros o biberones en el horno microondas?

No porque cuando se mete la leche y el tetero en el horno se calienta desde el centro hacia afuera y se puede probar y se cree que está tibia la bebida. Sin embargo, está caliente en el centro y puede quemar al bebé. Y de otro lado, muchos biberones no dicen nada si es bueno o malo, por ende, es mejor no correr ese riesgo frente a los químicos.