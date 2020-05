Recomendaciones para no dejar morir el deseo sexual en la cuarentena

La pandemia por el Covid -19 nos ha obligado a realizar un cuarentena que parece infinita. Para quienes viven en pareja, la convivencia prolongada y rutinaria podría tener un gran impacto en el deseo sexual.

"La sexualidad humana es multidimensional y así como muchas áreas la favorecen, también muchas las afectan. En esta situación tan atípica de sobreexposición a nuestro núcleo familiar y a la pareja hace que tener contacto con aquello que generalmente nos atrae pueda convertirse en un estimulo tan normalizado que ya no genera los efectos en nuestro deseo", expresa en diálogo con La Mega, Lorena Polanía (@lorepolperpsicologia), psicóloga y experta en temas de pareja.

Lea también: Confirman 13 casos positivos de Covid-19 en la Presidencia de la República

De este modo, ya hay muchas parejas que van a completar dos meses de cuarentena o confinamiento ¿Qué ha pasado en la intimidad?

De acuerdo con la experta, el estado de ánimo está directamente relacionado con la manera en cómo nos conectamos sexualmente. "Sin embargo, no podemos perder de vista que el componente bioquímico es determinante, así pues, en estos momentos de gran tensión, los niveles de cortisol deben estar por las nubes para muchas personas, lo que sin duda afecta directamente la libido".

Lea también: J Balvin fue confundido con Maluma y así lo tomó

¿Cómo manejar el deseo sexual durante la crisis? ¿cómo romper la monotonía sexual?

Polanía resalta que hay que tener en cuenta que el órgano sexual más importante es el cerebro, y propone el siguiente listado.

1. Mantenerse atento y autoevaluarse de como se están sintiendo.

2. Dar espacios claros a la relación: "Lo espontáneo y lo planeado tienen el mismo valor, lo fundamental es que ante la coyuntura se encuentren espacios para los dos, donde no solo hay a tiempo de calidad, si sino tiempo de disfrute".

3. Acudir a la imaginación: "Si bien estamos limitados en nuestra movilidad física, en la mental podemos ir y hacer todo lo que se nos ocurra".

4. Explorar cosas nuevas.

5. Saber decir No: "Expresiones como “déjame dormir”, “no moleste tanto”, entre otras por ese estilo, pueden ser respuestas destructivas de rechazo ante el deseo sexual de la pareja. Con amor puedes expresar lo que sientes, sin que se genere una negativa generalizada".

6. Resolver las diferencias y no dejar crecer el conflicto: "Por estos días es de total pertinencia no acumular insatisfacciones. Si hay algo que nos molesta, debemos resolverlo. No tiene que ser al instante, pero tampoco dejemos pasar demasiado tiempo".

7. Ante una negativa, no empieces a divagar: "Entrar en dudas frente a lo que sienten por ti o si se acabo el amor, o si hay alguien más, o si ya no te desean, es empezar a darle alas a conflicto. Estar atento pero no paranoico".

8. Compartir las preocupaciones: Como dicen por ahí - Una pena entre dos es menos atroz - "El sentirnos contactados en lo afectivo, sentirnos apoyados, sentirnos un equipo, nos ayuda a estar más dispuestos para la intimidad".

9. Tener espacios, actividades y tiempos donde no intervenga la pareja: "Necesitamos oxigenarnos del otro… mantener el estímulo (nuestra pareja) aunque sea mendianamente distante ayudará al cerebro a que no se sienta tan adaptado a nuestra pareja".

Lea también: Nicolás Arrieta hizo vehemente defensa del polémico tatuaje de Yina Calderón

¿Cómo tener una sexualidad sana durante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus?

Lorena Polanía explica que en el marco de la convivencia en el que una pareja comparte un mismo techo, "el concepto de sexualidad sana es mantener una frecuencia y calidad de las relaciones en donde ambos se sientan plenamente contactados y donde las practicas y preferencias sexuales los satisfagan".

Lo recomendable entonces, es mantener una sexualidad activa "únicamente con quien convives y tenga las mismas prácticas de autocuidado ante el virus Covid -19".

¿Está bien tener relacione sexuales en tiempos como estos?

"Es absolutamente sano si tenemos en cuenta el punto anterior. La sexualidad es un espacio de goce, placer y esparcimiento. Tener sexo con nuestra pareja puede ser sin duda un escape a tanta tensión, noticias, cifras, hijos… etc. Si es con nuestra pareja, en casa y sin riesgo de contagio, bienvenidas sean las relaciones sexuales", concluyó la experta.