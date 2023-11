Récord Guinness: Los cinco lugares más impresionantes del mundo que debe visitar

El mundo está lleno de diferentes lugares turísticos que les dan vida a grandes historias, entre las que se encuentran algunos que han sido destacados por tener características extremas, únicas o curiosas, lo que las hicieron dignas de estar dentro de los Récord Guinness.

En medio de la celebración del Día Mundial de los Récords Guinness, se han destacado cinco lugares turísticos que de una u otra manera han sido destacados por detalles característicos.

“Los Récords Guinness abarcan diferentes categorías, pero en esta oportunidad nos enfocaremos en los que de cierta forma están relacionados con el turismo, por lo cual compartiremos las mejores experiencias para descubrir lugares que han sido catalogados como extraordinarios”, comenta María Carolina Padilla, Country Manager Civitatis.

Lugares turísticos incluidos en los Récords Guinness que debe conocer

El edificio más alto

El Burj Khalifa, situado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ostenta el título de ser el edificio más alto del mundo, alcanzando los impresionantes 828 metros de altura. Si buscas emociones extremas, no puedes dejar de visitar el mirador "At the Top SKY", que te ofrece una vista de Dubái desde 555 metros de altura.

En el piso 148, encontrarás un observatorio que ha establecido récords, brindándote una panorámica única del destino desde su terraza de cristal. Sin duda, una experiencia que desafía el vértigo.

La palma más alta

En Colombia, se encuentra la palmera más alta del mundo: la palma de cera del valle del río Tochecito, catalogada en 2017 con una altura de 59,2 metros. Para maravillarte con esta increíble especie, puedes realizar una excursión al santuario de palmas de cera de Toche, ubicado en la Cordillera Central, entre Cajamarca, Tolima, y Salento, Quindío. En este santuario, un recorrido por el bosque de estas enormes palmeras te llevará a uno de los lugares más impresionantes de Colombia.

A lo largo de la excursión, los guías explicarán la importancia de estas plantas, convertidas en símbolo colombiano, y sus diversos usos, ofreciendo una experiencia que llenará tus pulmones de aire fresco mientras disfrutas de un paisaje impresionante y lleno de naturaleza.

El volcán más activo

Mauna Loa, ubicado en Hawái, se destaca como el volcán activo más extenso del mundo, no solo por sus 4.170 metros de altura sobre el nivel del mar, sino también por su escudo activo, que abarca un volumen estimado de aproximadamente 75.000 km³. Es considerado el volcán más grande de la Tierra en términos de volumen y superficie. Este gigante forma parte de los cinco volcanes que constituyen la isla en el océano Pacífico. Para explorar la zona, se recomienda una excursión por el Parque Nacional Volcanes, que parte desde el aeropuerto de Honolulu e incluye un vuelo de ida y vuelta en avioneta hasta el parque. Además de conocer el volcán más activo del mundo, el recorrido incluye visitas a Rainbow Falls y Akaka Falls, impresionantes cascadas rodeadas de bambú, orquídeas y helechos colgantes en pleno corazón de la selva tropical de Hawái.

También se realiza una caminata por la Caldera de Cráteres, donde se pueden observar secciones completamente cubiertas de lava expulsada por el coloso en 2018. El tour culmina en la ciudad de Hilo, donde puedes disfrutar de encantos como la playa de arena negra de Richardson y los jardines Lilioukalani.