Ritual para fin de año: Cierre ciclos con la asistencia arcangelical

Se acerca el fin de un año que logró marca la vida de miles de personas para bien o para mal. Sin embargo, la llegada de uno nuevo incrementa las perspectivas de lo que ocurrirá, pero a su vez, brindará la oportunidad de realizar las cosas de otra manera. La terapeuta Holística, maestra angelical y de Feng Shui, Liliana Zúñiga, nos orienta a tomar el camino correcto para cerrar ciclos con la ayuda Ángeles y Arcángeles en el siguiente escrito:

A los ángeles y arcángeles les encanta asistirnos de muchas formas en todos los aspectos de nuestra vida, el único requisito indispensable es nuestra solicitud, pues respetan siempre nuestro libre albedrío. Hay ángeles para absolutamente todo, y aunque algunos tienen funciones más específicas, de igual modo nos ayudarán con cada una de nuestras peticiones.

Existen los ángeles de los cierres de ciclos y ellos son los indicados para ayudarnos esta temporada de fin de año que estamos viviendo.

Su apariencia es dulce y tienen energía tanto femenina como masculina, pero es importante saber que al momento de solicitarles la ayuda debemos estar abiertos a que trabajen de forma contundente para cerrar aquellos procesos que a nosotros nos puede costar un poco más.

El procedimiento es el siguiente; primero ten todo tu hogar u oficina (depende de donde vayas a trabajar) en absoluto orden, toma un tiempo para salir de lo que ya no funciona, papeles viejos, facturas, objetos y en general todo que ya cumplió su ciclo, este paso es importante porque te prepara conscientemente para el proceso que vas a realizar.

Apóyate con aromaterapia como difusores o inciensos y dos veladoras con los colores que más te agraden, aunque si necesitas un color en particular te recomiendo el azul y el blanco.

Es importante tomar las medidas necesarias y más aún si tienes mascotas para prevenir accidentes.

Los Arcángeles con los que vamos a trabajar son Miguel, Gabriel, Rafael y Chamuel; ellos en ese orden nos infundirán de valor, sabiduría, sanación y amor para dejar atrás todos esos aspectos que nos limitan de seguir el sendero e iniciar con esta energía de año nuevo y con la determinación necesaria para hacer los cambios que en tiempos anteriores no hayamos podido realizar.

Si tienes la imagen de los arcángeles las pueden disponer en la mesa o altar que vayas en la que vayas a realizar el ritual, si no los tienes no pasa nada, su energía nos arropa al momento de llamarles o invocarles, puedes incluir flores o una planta pequeña, si tienes una fuente la puedes colocar en este lugar o sustituirla por un recipiente con agua a fin de tener representación de los 4 elementos. También puedes potenciar este ritual con mantras o música relajante angelical.

Toma tres respiraciones profundas relajando tu mente y cuerpo, posterior a esto mantén tu respiración habitual centrada en el momento presente y repite o lee la siguiente oración:

"Amados Arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Chamuel, seres de luz incluidos mi ángel de la guarda y seres custodios; en este momento pido su asistencia divina de forma consciente y con el mayor deseo de alcanzar la mayor conexión con mi alma; pido permiso al poder divino y universal para que en este momento puedan ayudar a mis cuerpos físico, emocional y espiritual a liberarme de todas las ataduras que me limitan, incluyendo mis sentimientos y mi mente; realicen en mí la reprogramación necesaria para que mi alma sea mi guía y me permita a partir de hoy transitar el camino de mi evolución, disfrutando de la dicha, salud, felicidad y prosperidad a la que tengo derecho divino; aquí y ahora pido que los ángeles encargados de cerrar los ciclos inconclusos de mi vida, actúen para mi mayor bien y el de todos los involucrados; deshaciendo pactos, promesas de amor y dolor, liberando mi existencia de contratos kármicos; pido a la divinidad me libere aquí y ahora de recuerdos de dolor, agresiones inconscientes hacia mí y otras personas y pido en este momento de luz me sea mostrado el camino hacia mi plenitud para la dicha y el equilibrio del mayor bien posible, de este lugar, ciudad, país y planeta que me soporta.

Acepto las bendiciones a las que tengo derecho y prometo trabajar de forma consciente mis limitaciones producto del ego y del miedo, pero por favor otórguenme la sabiduría y el discernimiento para aceptar lo que debo recibir y transformar en amor y gratitud lo que a mi alma le hace mal.

En el nombre de Dios, con la bendición del universo todo lo que aquí he manifestado, para mi gracia, expansión y libertad; hecho está".

En este momento agradece a la divinidad por este espacio, siente la energía del lugar y enciende las veladoras hasta que ambas se consuman, luego de esto retira todos lo elementos y colócalos en su lugar habitual.

Cuando entregamos a la divinidad nuestros procesos y nos abrimos a recibir las bendiciones, sin interferir y solo estar en propósito de apertura, los cambios comienzan a manifestarse de inmediato.

Deseo para ti la mayor de las alegrías, que tu vida sea plena y próspera en esta energía de renovación, reestructuración y avance consciente, Feliz 2021.