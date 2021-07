Se ganó casi 60 millones de dólares en la lotería y no se lo dijo a su familia por 10 años

De este anónimo discreto, se sabe que tiene 67 años y que está “muy cómodo” con su vida.

“No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años”, añadió.

Este hombre se cuestiona si se equivocó al no decirle a nadie, lo suertudo que fue y al guardar la apariencia de no tener ingresos adicionales.