Selena Gómez hace un Live usando una vía intravenosa y preocupa a sus fans

Uno de los temas tendencia del fin de semana es el Instagram Live que Selena Gómez hizo en compañía del actor Timothée Chalamet y, en el cual la se le vio a la cantante usar una vía intravenosa en su brazo izquierdo, lo que inmediatamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron en redes sociales mostrando su preocupación o su sorpresa.

Fans notan una intravenosa en el brazo de Selena Gomez en su reciente Instagram Live. pic.twitter.com/T50xrDu535 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) October 24, 2020

Selena Gómez tomando Coca Cola teniendo un solo riñón y con una vía intravenosa puesta me representa lo verga que me vale la vida pic.twitter.com/4nGnuz7B5J — caution (@vodkscorpio) October 25, 2020

Nós admiramos sua força!



Selena Gomez estava sendo medicada via intravenosa enquanto fazia sua live no instagram. Lembrando que, devido à doença que sofre (lúpus), precisa de tratamento constante. pic.twitter.com/APM0aTVPKT — Daily Selena Brasil (@dailyselenabr) October 25, 2020

Selena haciendo el vivo con la intravenosa en el brazo, no sientan lástima por ella sientan admiración y respeto! Lo que está haciendo es muy importante, sigue haciendo actividades sin esconder su enfermedad y eso puede ayudar a muchas personas. Te amo @SelenaGomez — Leena (@LeenaT_) October 24, 2020

Aunque Gómez no habló al respecto durante el Instagram Live, se especula que estaba recibiendo el medicamento que necesita para tratar el Lupus, enfermedad contra la que lucha día a día y, por la que en 2017 debió realizarse un trasplante de riñón.

"Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el Lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud", reseña El País sobre lo dicho por la cantante en su momento.

Selena Gómez ha desarrollado una exitosa carrera tanto en la actuación como en la música. Ha participado en series como 'Los hechiceros de Waverly Place', emitida por Disney Channel; además de las películas: 'Programa de protección para princesas' (2009), 'Los muertos no mueren' (2019) y 'Día de lluvia en Nueva York' (2019), en la que precisamente comparte pantalla con Timothée Chalamet.

Su álbum más reciente lanzado hasta el momento es 'Rare' (2020), del que se desprenden exitosos temas como el que le da nombre al disco, además de 'Lose You to Love Me' y 'Look At Her Now'.

También cuenta con una línea de belleza llamada 'Rare beauty', lanzada a principios de año.