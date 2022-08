Tenga en cuenta estas medidas si va a volar cometa en agosto

Una de las actividades más tradicionales en agosto, el denominado mes de los vientos, es ir en plan familiar a elevar cometa.

Por eso, desde Enel Colombia, el llamado es a que los ciudadanos tomen las medidas necesarias para preservar la seguridad y el cuidado de quienes participen de la actividad, hagan uso de los lugares autorizados y sigan las recomendaciones de vuelo seguro para evitar accidentes con las redes eléctricas.

"Siempre se debe elevar cometa en un lugar despejado, donde no existan cables de estructura eléctrica, así evitar el riesgo de contacto de acercamiento del hilo o de la cometa a las líneas electrizadas, segundo, no hacerlo nunca en balcones, terrazas que puedan provocar la caída de una persona durante el juego, tercero, que el material que se utilice para fabricar las cometas no sea metálico, porque, al ser metálico, corre el riesgo de hacerse conductor si llegase a hacer contacto con alguna infraestructura de red eléctrica", explicó Francisco Messen, jefe de Mantenimiento y Operación de Infraestructura y Redes de Enel Colombia.

De acuerdo con la empresa, entre los años 2019 y 2021 disminuyó en un 60% el número de elementos encontrados y retirados sobre las redes eléctricas, principalmente aquellos asociados a cometas.

Adicionalmente, la compañía contará con 16 cuadrillas en terreno, disponibles principalmente los fines de semana, para realizar trabajos preventivos y de mantenimiento en redes de alta, media y baja tensión durante la temporada de vientos, con el fin de mantener las redes libres de cometas.

Recomendaciones para volar cometa:

•Elevar cometas lejos de las redes eléctricas; preferiblemente en los lugares designados por el distrito o municipios para esta actividad.

•Cuando la cometa se enrede en las redes eléctricas, no intentar retirarla y comunicarse con la empresa para su retiro.

•No elevar cometa desde terrazas, balcones o ventanas.

•No elevar cometa cuando esté lloviendo.

•No construir cometas con elementos metálicos.

Es importante mencionar que, ante cualquier incidente con una cometa enredada en los cables de energía, los ciudadanos se deben comunicar con los canales de atención oficiales de Enel Colombia para que sea una cuadrilla especializada la que realice la maniobra para bajarla sin causar mayores afectaciones.