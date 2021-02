Tenga en cuenta estas recomendaciones para conseguir trabajo este 2021

El mercado laboral y los jóvenes recién graduados, están enfrentados a una nueva realidad afectada por los avances tecnológicos, la digitalización, la demanda de nuevas habilidades y la pandemia de Covid-19. Ya ha quedado atrás la práctica de llevar personalmente la hoja de vida o curriculum a una compañía y esperar por la oportunidad de una entrevista presencial.

Actualmente las bolsas de empleo web, redes sociales, plataformas de videoconferencia, son los factores que intervienen en el proceso de búsqueda de empleo. Esas nuevas herramientas también demandan conocimientos y habilidades en las personas, por ello quienes no se actualizan pueden enfrentar dificultades a la hora de aplicar a un empleo.

De modo que quienes buscan empleo deben entrar en la nueva revolución de habilidades, capacitarse y adoptar un aprendizaje continuo en las áreas de demanda que los mantengan vigentes y empleables.

De acuerdo con un estudio adelantado por ManpowerGroup, en Colombia, el 65% de los jóvenes reporta dificultades para encontrar trabajo y una de las principales razones por las que consideran que no son contratados es por la falta de experiencia, no dominar otros idiomas, carencia de conocimientos técnicos y no desarrollar habilidades blandas.

Según Juan Camilo Garcés, gerente nacional de operaciones de ManpowerGroup, ahora es importante contar con competencias tecnológicas y desarrollar constantemente esas destrezas, pues "saber usar herramientas digitales y redes sociales son diferenciales indispensables en el mercado laboral".

¿Cómo crear un currículum?

Conozca qué debe llevar su hoja de vida al momento de aplicar a una oferta laboral y así tener más opciones para competir en el mercado laboral en la actualidad:

Según expertos en procesos de talento humano, es importante ser concreto y directo al describir porque califica como un candidato adecuado a la vacante. La hoja de vida debe ser de fácil lectura para el reclutador y para las máquinas, pues hoy los procesos de selección también se hacen con inteligencia artificial.

Encabezado con datos personales:

Nombre completo

Edad o fecha de nacimiento

Teléfono celular o fijo

Correo electrónico

URL del perfil de LinkedIn

Quienes están recién graduados y no tienen experiencia, es importante que se definan como profesionales agregando las metas laborales propuestas, lo que les gusta y lo que quieren, alineado a lo que busca la empresa a la que está aplicando.

Procure relacionar un link a un blog, página web o perfil profesional y resaltar las habilidades que se dominan.

¿Qué no se debe incluir?

Omita datos que no son relevantes para la vacante o puesto al que aplica. Datos como estudios de nivel preescolar o primaria, copias de certificados no son necesarias y si lo son, se las solicitarán.