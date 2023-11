'The Best Chef Awards 2023': Chef colombiana Leonor Espinosa, incluida en el Top 100

En la lista Top 100 de 'The Best Chef Awards 2023', el chef colombiano Álvaro Clavijo se destacó en el puesto 34 a nivel mundial, seguido por la única mujer, Leonor Espinosa, en la posición 45. Un tercer colombiano, David Rodríguez Camacho, del restaurante Celele en Cartagena, se ubicó en el puesto 75.

En una entrevista con Rcn Radio, Leonor Espinosa expresó su alegría por el reconocimiento y destacó la importancia de estos premios para posicionar a Colombia como una potencia gastronómica a nivel mundial.



Lea también: Récord Guinness: Los cinco lugares más impresionantes del mundo que debe visitar

“La dedicación, la posibilidad de dirigir una cocina, dirigir desde la creatividad, desde la motivación, de incentivar a que todos puedan hacer parte del proceso creativo, de la investigación, de la coherencia. Por supuesto que todas estas mediciones de estas listas, existe una gran porcentaje de cocineros que se reconocen más por su talento, ”, expresó Espinosa.

Resaltó la amistad con sus compatriotas en la lista, subrayando que estos logros contribuyen al reconocimiento internacional del país.

Lea también: Ahorro garantizado: Estos son los cortes de carne económicos para un asado perfecto

“Estoy en Brasil, precisamente estaba cocinando ese día de la ceremonia con una de las mejores chefs del mundo, que es Elena Rizzo, en su restaurante Maní. De aquí vamos a la ceremonia de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en Río de Janeiro. No tuve la oportunidad de estar con ellos en Yucatán, pero de todas maneras, por ejemplo, con Jaime David Rodríguez existe una gran amistad y un gran aprecio por sus cocinas, Y fue quien me avisó que había estado en la lista de 'Best Chef Award'”, añadió.

Subrayó que el conocimiento, la investigación y la coherencia son fundamentales para lograr resultados culinarios excepcionales.

“La alta cocina tiene un compromiso muy grande con los cocineros de estar alineados con los desafíos que puede representar la gastronomía en el mundo, desafíos que tienen que ver con la falta de acceso a los alimentos, que tienen que ver con los problemas de cambio climático, o que son restaurantes que apoyan exclusivamente el primer eslabón de la cadena productiva, comprando directamente a los productores sin los intermediarios”, agregó,

El éxito de los chefs colombianos en 'The Best Chef Awards 2023' destaca el crecimiento y la relevancia de la escena gastronómica del país en el ámbito internacional.

El reconocido chef español Dabiz Muñoz fue coronado como 'El Mejor Cocinero del Mundo' en la séptima edición de 'The Best Chef Awards', celebrada por primera en Mérida, México. Muñoz, ya galardonado en 2021 y 2022, marcó un hito al llevarse el premio por tercer año consecutivo.

En un evento que congregó a más de 200 chefs de diversas partes del mundo, Muñoz elogió la riqueza gastronómica de España, recibiendo el premio de manos de cocineras tradicionales mayas.