The Palm Beaches, destino que atrae cada vez más a los colombianos

Durante la pandemia y post pandemia, este destino en la Florida ha registrado un incremento importante de visitantes colombianos que eligen este lugar para pasar sus vacaciones.

¿Pero que tiene The Palm Beaches que está atrayendo tanto a los turistas colombianos?

Lo primero que los colombianos podrán encontrar en este destino, es que no es tan concurrido como lo son Orlando y Miami. The Palm Beaches es un destino único y no es tan conocido por los turistas.

Lo segundo que los colombianos podrán encontrar en este lugar, son más de 75 kilómetros de bonitas playas. Cerca de estas playas siempre encontrarán una amplia oferta de hoteles para todos los gustos con toda clase de lujos, amplias piscinas, spas y opciones gastronómicas de alta categoría.