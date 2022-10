TikTok: mujer se cree cebra y dice que fue discriminada ¿esto es real?

Tik Tok se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en la actualidad y muchos videos se hacen virales por cuenta de contenidos salidos de los cabellos o inusuales.

Este es el caso de Lilith, nombre de la joven en la red social, que se viralizó por cuenta de un video en el que declara ser una cebra, esto a modo de sátira.

La mujer española en su primer video además asegura ser ‘transespecie’ y que fue víctima de discriminación al tratar de pedir asilo en una protectora de animales.

“Resulta que me dijeron que no, que los animales que estaban allí tenían miedo de mí, algo que me pareció especista y una falta de respeto increíble”, comentó en el video.

Y es que sus comentarios han causado controversia no solo por considerarse cebra, sino también por hacer comparaciones con los hombres transgénero.

“Las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI, nuestra identidad no es un debate”, continuó ‘Cebri’.

Pero este no es el único video donde se identifica como un animal, más recientemente Lilith también publicó otro video en el que dice sentirse gato. “He llegado a una gran conclusión y es que a veces no me siento tan cebra, me siento más gata”, menciona la joven quien agrega que es una especie fluida “unos días cebra y otros, gata”.

En su cuenta de Tik Tok la joven ha dedicado espacios para hablar sobre temas que causan fuertes discusiones, entre los que se destacan la dismorfia corporal, gordofobia, misoginia, lenguaje inclusivo, entre otros, todos con un toque de sátira.

Su despliegue en redes sociales ha legado a tal nivel que ha dado respuesta a comentarios y noticias de otros medios en los que cuestionan algunos aspectos de sentirse ‘cebra’, a lo que ella sin pelos en la lengua a aprovechado para continuar con su sarcasmo.