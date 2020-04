Tinder, ¿una opción en los días de cuarentena?

“En vez de creer que la soledad que tengo, me la puede llenar otra persona, lo que debo es aprender a disfrutar de mi soledad. Por eso tengo que compartir ese vacío con otra persona a través de las redes y no con mi pareja, ya que la pareja puede hacerse parte de la cotidianidad y no me está brindando lo que necesito”, afirmó.

Finalmente, para la psicóloga Laura Gómez de la Universidad Minuto de Dios hay que recordar que el sexo esencialmente es placer. "Para lograr un orgasmo simplemente se deben liberar endorfinas y para que eso suceda, no necesariamente se requiere a alguien que nos esté tocando", aseguró.