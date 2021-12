Tips para divertirse en fiestas de diciembre sin necesidad de beber licor

Llegó diciembre con su alegría y Papá Noel con su ‘bebedero’. Por eso, el último mes del año es el favorito para muchos ya pueden descansar y pasar más tiempo con sus familias y amigos, donde normalmente en sus reuniones en las festividades de fin de año tienden a tomarse unas copas de licor para celebrar la época.

El licor se ha vuelto muy tradicional en unos hogares colombianos, ya que, desde el vino de las anchetas, hasta unas buenas cervezas, se suelen disfrutar con buena música, acompañada de la tradicional cena navideña.

Lea también: Dejar de comer pan por dos semanas: Qué le pasa al cuerpo con esta decisión

Sin embargo, también hay tradiciones y actividades que se pueden disfrutar, sin la necesidad de tomar licor para festejar. Por eso un experto entrega cuatro consejos prácticos que debe tener en cuenta si usted ya tiene ese deseo de dejar de lado las bebidas alcohólicas y además de cómo puede divertirse en esta época del año sin necesidad de beber.

Stephen Holt, profesor y director de la clínica para adictos Yale Medicine, dice que ha notado un cambio importante en las personas que dejan de lado el alcohol, y encuentran un estilo de vida más saludable, lo que permite que encuentren otras actividades durante esas fiestas para lograr divertirse y sin verse en la penosa tarea de consumir este tipo de bebidas.

No obstante, también debe tener un acompañamiento, si su decisión es no hacerlo para superar la fuerza de voluntad. Sin embargo, lo primero que debe tener en cuenta es que debe planificar estrategias con antelación, si usted se ve demasiado ocupado haciendo los preparativos para que su familia pase un rato agradable, no le dará tiempo si quiera de pensar en la bebida, pues una mente ocupada le dará la satisfacción de que los suyos se mantengan satisfechos.

Lea también: Mujer vegetariana entró en pánico al comer por error hamburguesa con carne

Por otra parte, debe buscar una persona que lo apoye en su decisión, aunque al principio puede ser molesto, la actitud de esta otra persona, al momento de bailar o ponerse hacer tareas juntos del hogar, permitirá que pasen un rato completamente agradable, que lo hará olvidarse por completo de tomar.

Finalmente, el experto recomienda no dejarse derrumbar por situaciones que lo puedan afectar y lo inciten a beber, por eso mantenga la calma y trate de hacer todo con el suficiente tiempo, para que no se estrese, y manténgase alegre, baile, grite, converse, y llénese de motivos para pasarla bien sin siquiera tomarse una ‘fría’.