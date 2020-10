Tras seis meses, el alemán al que le negaron visa de residencia ya está en Colombia

Dominic Fabian Wolf, el joven alemán al que le rechazaron la solicitud de visa de residente, llegó a Bogotá este lunes festivo después de seis meses fuera de Colombia.

Wolf se quedó en la capital del país para hacer los trámites en la Cancillería y tratar de resolver su situación migratoria. Así lo informó en una serie de historias publicadas en Instagram.

"Acá estoy dando vueltas por Bogotá para resolver lo de mi visa, para mirar cómo lo hago. Quería ir a la Cancillería, pero como tienen dos sedes llegué a la que no era y ahora me toca cruzar la ciudad otra vez", dijo.

"Me toca resolver rápido porque sin visa hay muchas cosas que acá son muy complicadas (...) Sin cédula no puedes ni comprar un mueble. Eso me pasó cuando apenas llegué a Colombia hace cinco años. No me entregaron la cédula y no podía ni comprar un escritorio de 100.000 pesos", agregó.