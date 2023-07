Uno de los mayores misterios del mundo es el Triángulo de las Bermudas, un punto geográfico en el que han ocurrido diferentes sucesos que resultan ser inexplicables hoy en día.

Alrededor de este lugar giran diferentes teorías y mitos en los que se trata de dar una razón a las desapariciones que se reportan en este lugar.

Esteban Cruz Niño, antropólogo y escritor especializado en temas paranormales y de misterio; en diálogo con RCN Radio, explicó que el Triángulo de las Bermudas es un lugar que hace alusión a un mito que se ha construido a través de los años, de muchos escritores y hasta de la prensa.

"Todo esto surge en 1945. La Alemania Nazi se extingue, la Segunda Guerra Mundial se desvanece, los aliados ganan, surge la OTAN. Y allí en la Florida hay un escuadrón de aviones de combate de instrucción. El llamado vuelo 19, allí van varios pilotos, muchos de ellos experimentados como Charles Taylor; eran cinco aviones de modelo Avenger, estos aviones entran en una crisis, se comunican con tierra y empiezan a enviar extraños mensajes".

Entre los mensajes que llegan a la torre de control, los pilotos reportan que la brújula no les funciona, explican que no saben dónde están, hablaron también de una especie de una especie de bruma que los rodeaba. Estos aviones dejan de parecer en los radares, se pierde la comunicación con tierra y por más que lo intentan ya no responden.

Posteriormente, el Gobierno de los Estados Unidos envía un avión de rescate, pero este también tiene un accidente.

