Trucos caseros: cómo eliminar manchas de aceite o grasa de la ropa

Una de las situaciones a las que inevitablemente las personas están expuestas a diario, tiene que ver con sus atuendos y los accidentes que pueden tener con ellos, bien sea a la hora de una comida importante, mientras se está cocinando o en tantos otros escenarios tanto públicos como privados.

Sin embargo, una de las formas en las que más se puede ver estropeada la ropa, es cuando se está expuesto a momentos en los que esta puede mancharse de aceite o grasa, bien sea por estar en la cocina, por hacer algún trabajo de mantenimiento o por algún alimento que haya caído sobre las prendas y que se puede pensar, puede arruinarlas por completo.

No obstante, no todo es tan oscuro como parece, y como dice el dicho, para todo hay solución, pues a lo largo del tiempo se han conocido cada vez más alternativas en productos detergentes, así como en soluciones caseras, que hacen que una mancha de aceite o grasa no sea un problema y, por ende, no se deseche alguna prenda.

Manchas de aceite en la ropa, ¿cómo quitarlas?

Entre las distintas opciones, una de las más recurrentes y efectivas tiene que ver con el uso de detergente líquido para lavar platos (del tipo que se usa para lavarlos a mano), previo a hacer el lavado completo, ya que este está formulado para limpiar platos grasosos.

Una vez haya dejado por un tiempo prudente el jabón de platos, retírelo de la ropa y ponga detergente tradicional para las prendas siguiendo las instrucciones de lavado, hasta llevarlas a la lavadora y después ponerlo a secar.