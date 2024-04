Turismo en Perú: un destino para todos los gustos con 'Perú Wow'

La participación peruana en la Vitrina Turística de ANATO 2024 se destacó por su éxito rotundo, con más de 600 citas comerciales logradas y una sólida asistencia de visitantes al stand peruano.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) concluyó su vigésima participación en este evento, evidenciando un creciente interés en la oferta turística del país.

Durante el evento, la subdirectora de Promoción de Turismo Receptivo de PROMPERÚ, Elva Yáñez, resaltó las reuniones estratégicas con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, explorando alianzas para fortalecer el sector turístico público y privado. También se presentó la nueva campaña de promoción "Perú Wow", dirigida a más de 200 asistentes del sector empresarial y medios de comunicación, convirtiendo a Colombia en el primer país latinoamericano en ser testigo de esta iniciativa internacional.

Yáñez destacó la importancia de Colombia como mercado emisor de turistas para Perú, expresando la intención de incrementar el flujo de visitantes colombianos al país a través de la campaña "Perú Wow" y otras acciones promocionales.

El stand peruano en ANATO 2024 cautivó a cientos de asistentes con sus experiencias turísticas únicas en naturaleza, cultura, aventura y gastronomía. Se ofrecieron clases de cocina de platos emblemáticos como el ceviche peruano y la causa marina, así como muestras folclóricas y activaciones que fusionaron el pisco peruano con insumos colombianos.

Además, Perú fue galardonado con tres premios "Tripadvisor Travelers Choice Awards Best of the Best", destacando a Cusco y Lima como destinos líderes en Sudamérica, y a Cusco como uno de los principales destinos a nivel mundial.

La participación peruana en ANATO 2024 contó con el respaldo de PROMPERÚ, una delegación de 20 empresarios del sector turístico y representantes de los gremios CANATUR y ASOTUR. Juntos, destacaron la excelencia de la oferta turística peruana, consolidando la posición del país como un destino imprescindible para los viajeros tanto colombianos como internacionales.