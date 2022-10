Varios países están en riesgo de quedarse sin papel higiénico ¿Por qué?

Sin duda algunas, el papel higiénico es uno de los productos básicos que son indispensables en cualquier hogar, sin importar su ubicación o situación económica. Por eso, cada vez que se habla de un desastre natural, o una eventual cuarentena, las familias salen despavoridas a comprar decenas y decenas de rollos.

Aunque cuando se han presentado situaciones así las cosas no han pasado a mayores, y las redes se burlan de aquellos que compraron papel en cantidades industriales, en estos momentos varios países corren el riesgo real de tener escasez de papel higiénico.

¿Dónde habría escasez?

Aunque parezca increíble, este producto podría llegar a acabarse en varios países de Europa, y no en Latinoamérica como algunos podrían pensar.

Esto se debe a que, según lo anunció Suzano SA, quien es el productor mundial de papel higiénico, una escasez de celulosa importante, lo que es la materia prima de mayor utilización para la creación de este insumo y el de pañitos, pañuelos desechables y otros productos.

Esta situación se produce por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Gobierno ruso prohibió algunas exportaciones de madera y productos forestales a países que "hayan cometido acciones hostiles". Por tal razón Rusia prohibió la exportación de madera de abedul, de la cual se saca la celulosa, producto base del papel higiénico.

Por este bloqueo de exportaciones, se estima que se dejarían de producir entre 800.000 y 1,2 millones de toneladas métricas de celulosa, lo que desencadenaría una escasez del producto.

A esto también se le puede sumar la guerra que se combate entre Rusia y Ucrania en la cual Escandinavia, es el máximo productor de celulosa, y por lo tanto su exportación se ha visto bloqueada por los conflictos que hay entre estos dos países.

Sin embargo, pese a que Latinoamérica es uno de los continentes que más celulosa produce, este no alcanzaría para suplir las demandas de papel higiénico que se dan en el mundo, por lo que se entraría en una crisis por el uso de este producto de primera necesidad.

Por ejemplo, en Finlandia, la empresa Stora Enso Oyj dijo que se vio obligado a cambiar su receta para usar pulpa de celulosa de fibra larga debido a la disminución de los recursos de Rusia. Ese tipo de celulosa hace que el papel sea más resistente, pero reduciendo la suavidad, además de ser más costoso.

Por su parte, en Alemania, la compañía Hakle, una de las fabricantes más importantes de papel higiénico con sede en Düsseldorf, se declaró en bancarrota hace un par de meses.

En el caso de Latinoamérica, los países no se verían afectados dado que esta región es de las que más celulosa produce, no obstante no alcanzaría para suplir las demandas de papel higiénico en Europa.