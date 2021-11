Las mascotas, según lo recomiendan los expertos, pueden ser una buena compañía para el ser humano cuando quiere tratar problemas de depresión. Pues un animal doméstico puede tratar los diferentes cambios de ánimo por sus expresiones de cariño.

Esto se ha vuelto tan convencional en los hogares, que una mascota ya se vuelve un miembro más de la familia. Por eso, su perdida o desaparición, causa una desolación tan grande como el duelo de perder a un familiar.

Y justamente un emotivo momento han vivido los usuarios en redes sociales, al ver el reencuentro de un hombre con su perrita que llevaba más de dos años desaparecida.

En Tik Tok, se aprecia el video donde se ve a un hombre mayor, corriendo en busca de su mascota de nombre Luna, luego de que varios vecinos alertaran a este sujeto de que la perrita había sido vista cerca al vecindario, en unos predios que están en construcción frente a unos matorrales.

En las imágenes se alcanzan a observar la descripción "¿Qué los hombres no lloran?", mientras esta persona corre desesperado y entre las lagrimas de incertidumbre manifiesta "la he buscado, he pegado volantes, y ellos (vecinos) la han visto, yo sé que es la misma".

No obstante, luego de llegar al lugar, él la comienza a llamar y a silbar para saber si eran ciertos los rumores de su avistamiento. Posteriormente después de escarbar entre plantas y ya mostrándose un poco resignado, la perrita sale de su escondite corriendo, batiendo su cola y sacando su lengua, mostrando la felicidad que la invade al reencontrase nuevamente con su dueño.

Momentos después el can se acuesta en el suelo y mientras este hombre le consiente su barriguita, la abraza y aún entre lagrimas dice "perdóname. No te voy abandonar".

La publicación que alcanzó los 9 millones de reproducciones y se hizo viral, tuvo la reacción de los internautas manifestando una alegría inmensa por esta persona; e inclusive algunos le dieron recomendaciones para el mejor cuidado de su mascota.