[Video] No cometa este error: Joven revela por qué le negaron la visa a Estados Unidos

Estados Unidos es, sin duda, uno de los destinos favoritos de los colombianos. Sin embargo, hay un documento que se ha convertido en el dolor de cabeza de quienes quieren llegar al territorio americano.

Se trata de la visa, requisito de las autoridades migratorias para el ingreso a ese país, el cual, se obtiene luego de un largo trámite y una clase de ítems que piden para poder radicarla.

Uno de los pasos más complicados para muchos es la entrevista consular que le realizan en a que buscan saber detalles como, el dinero que tiene, cuánto tiempo se va a quedar, dónde se va a hospedar, razones de su visita y más información que garantice que no se quedará en el país de manera ilegal. No obstante, al fallar en algunas de estas respuestas, el documento será negado inmediatamente.

Este fue el caso de la usuaria de TikTok @claudiataboada19, quien compartió un video en el que relató cómo fue su experiencia tramitando la visa y dando consejos para no cometer el mismo error que la llevó a que le negaran el documento.

“Llevé muchísimos papeles extras y no me pidieron ninguno. Quise entregárselos y me dijo: ‘no, no es necesario’”, contó.

Ante la pregunta de lo que quería hacer y visitar en el país, contó que quería conocer Miami, sus playas y sus parques temáticos, respuesta que, según ella, fue buena, pues la cara de la cónsul mostró ser positiva.