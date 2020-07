[Video] "Nunca he visto una como esta": Encuentran una rara tortuga amarilla

Una rara tortuga completamente amarilla fue encontrada por habitantes de una aldea en Balasore, en la India, y ha causado asombro y furor en redes sociales.

“Todo el caparazón y el cuerpo de la tortuga es de color amarillo. Esta es una tortuga muy rara, nunca he visto una como esta”, dijo el guardabosques Bhanoomitra Acharya a la agencia de noticias ANI.

Los locales dieron aviso a las autoridades de la India, sobre esta rara tortuga, por lo que varios expertos se interesaron en el reptil y aunque continúan con las indagaciones, se cree que su color se debe a una mutación genética que la habría hecho albina.

“Lo más probable fue que fuera un albino. Hace unos años, los habitantes de Sindh registraron una de esas anomalías”, agregó el funcionario.

La oficial de los servicios forestales de la India, Susanta Nanda, compartió un video en su cuenta de Twitter donde se observa a la tortuga nadando dentro de un estanque. La publicación ya cuenta con miles de interacciones.

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.



Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU