Virgen hasta el matrimonio: Evaluna Montaner contó el porqué tomó la decisión

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas juveniles más famosa del mundo de la farándula, no solo por los años que llevan juntos, sino por las innumerables muestras de amor que se tienen. Además, el pasado mes de febrero celebraron su tan soñada boda.

En este caso, hubo un detalle que llamó la atención de los internautas y fue que se conoció que Evaluna había decidido llegar virgen a su matrimonio, por lo que Camilo cumplió un voto de amor en los cinco años de relación.

Aunque esa revelación se convirtió en tendencia en las redes sociales, la pareja se mostró distante ante los medios y prefirieron no referirse a ese tema tan personal.

No obstante, recientemente Evaluna decidió romper su silencio y contar la razón por la que decidió guardarse hasta el matrimonio y lo mucho que sufrió el cantante ante su decisión.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión, que para mí fue como una revelación espiritual”, confesó durante una entrevista para el podcast ‘Se regalan dudas’.

Seguido de esto, la artista habló de la reacción de su actual esposo ante su decisión.

“En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo ¡Pobrecito, tuvo que sufrir! Pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, expresó.

Por último, Evaluna se pronunció ante las constantes críticas que reciben en las redes sociales por hacer tan público su amor. No obstante, aclaró que como todas las parejas hay días bueno y no tan buenos, pero que simplemente decide compartir lo más lindo su matrimonio.