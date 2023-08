Visa: estos son los errores más comunes al solicitar el documento

Por lo general, muchos colombianos solicita la visa para Estados Unidos por diferentes motivos, y uno de ellos es ir a conocer los diferentes lugares que ofrece el país.

Existen diferentes tipos de visas para ingresar a Estados Unidos, y cada una de ellas está diseñada para un propósito específico. Algunos ejemplos incluyen visas de turismo, visas de trabajo temporal y visas de estudiante.

Por ende, se recomienda buscar asesoramiento legal o consultar los sitios web de las embajadas y los consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud.

Muchas veces a las personas les niegan la visa, pero pueden ser por errores que cometieron al momento de pedirla.

Le puede interesar: Visa Americana: las preguntas que le pueden hacer y qué debe responder para que se la aprueben

La Embajada de Estados Unidos explica que uno de los errores que más se destaca es que al momento de hacer la solicitud, varios usuarios no completan de una manera satisfactoria el proceso.

Por esta razón, se recomienda contestar honestamente las preguntas que les hacen a las personas durante la entrevista. Si el solicitante no entiende de una manera correcta las preguntas, esto podría afectar.

“Es importante responder a las preguntas, tanto en la solicitud como en la entrevista, de forma completa y honesta. La solicitud incluye preguntas sobre viajes anteriores, trabajo y antecedentes penales, por ejemplo. Si un solicitante no es honesto u omite información en la solicitud y durante la entrevista, podría afectar su capacidad de obtener una visa para viajar a los Estados Unidos”, le dijo un vocero de la Embajada a El Tiempo.

El experto aconseja ser cauteloso con los agentes de visa que cobran para realizar la solicitud.

“No necesita estos servicios. Diligenciar la solicitud, conocida como formulario DS-160, es fácil y no requiere la ayuda de un tercero. Si usted no entiende inglés, enliste la ayuda de un traductor, pero no le solicite a alguien que diligencie la solicitud por usted. Muchos solicitantes que confían en estos servicios de los tramitadores terminan con errores en su solicitud, lo que puede resultar en la negación de su visa”, señala.

Lea también: Trámite de visas a EE. UU: cuatro de cada 10 son rechazadas en Colombia

Por otro lado, el vocero hizo énfasis en ser honestos durante la entrevista y el proceso de solicitud, ya que si hay terceras personas que se encargan de hacer la solicitud puede haber errores.

“Sea honesto y completo, tanto en su solicitud como durante de su entrevista. Responda todas las preguntas con sinceridad y provea detalles donde sea posible. La Embajada de Estados Unidos no recomienda pagar a un tercero para diligenciar su solicitud u obtener una cita ya que esto puede causar errores e impactar su capacidad de obtener una visa. Si alguien le ayuda, verifique todas las preguntas antes de enviar el formulario”, recalcó.