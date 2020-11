"Yo nunca quise ser un ejemplo”: Las diez frases más recordadas de Maradona

Diego Maradona siempre fue un futbolista polémico por sus frases dentro y fuera de los terrenos de juego en donde de una u otra manera lograba sacar alguna sonrisa o generaba cualquier controversia por lo expresado. Y es que Maradona fue una persona que no tenía reparos en decir lo que sentía en el momento y sin importarle si podía llegar a afectar a alguien.

Las 10 famosas frases de Diego Armando Maradona

1. “Si yo no hubiera hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo".



2. “Para mí, ir a un Mundial es lo mismo que para un chico ir a Disney”

3. “Al que no creyó, al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando... Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida, ¿eh? Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando... Ahora, otra pregunta".



4. ​"Me cortaron las piernas". Haciendo alusión cuando dio positivo por doping en el Mundial de Estados Unidos 1994.

5. “Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”.



6. "La pelota no se mancha"

7. "Si me muero, quiero volver a nacer y ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra"

8. "El primer gol que marqué a los ingleses en el Mundial de 1986 fue la mano de Dios"

9. "Pase lo que pase, y dirija a quién dirija, la camiseta número 10 siempre será mía"

10. "Ni siquiera el día que me muera seré capaz de dejar el fútbol"

Cabe resaltar que el mundo del fútbol siempre recordará a Diego por sus genialidades dentro de la cancha y además por las alegrías que logró sacarle a cada uno de sus seguidores.