Youtubers devolvieron a niño que adoptaron con autismo porque "tenían problemas"

En el momento en que confirmaron por su canal de youtube ‘The Stauffer Family’, que habían decidido tomar en adopción al pequeño, pidieron una colaboración de cinco dólares que rápidamente sus seguidores hicieron. "Dios nos ablandó el corazón”, repetían ambos para conmover a los internautas.

Su canal de youtube se convirtió entonces, en una especie de referente de la solidaridad y el amor por los niños, desde el instante en que ellos hicieron todo el proceso para la adopción del niño y lo visitaban en el lugar donde se encontraba el menor.

Lea también: “Cuando comienza saqueo, comienza tiroteo”: Donald Trump sobre protestas en Minneapolis

En ese momento, varias marcas de publicidad decidieron pautar en contratos millonarios que ellos, gracias al posicionamiento que logró el canal y la cantidad de visitas y seguidores que tenían, supieron aprovechar.

Finalmente, fueron los mismos seguidores del canal los que denunciaron que esta familia, después de volver al niño un instrumento de marketing, decidieron devolverlo a un centro especializado con el argumento del autismo.

Myka y James Stauffer hicieron un reciente video hablando sobre el tema. Sin embargo, son pocos quienes les creen.

YouTuber Myka Stauffer explains she returned her adopted Chinese son back to the adoption agency because, in her words, “he had a lot more special needs than we were aware of”. She is being accused of alleged child abuse for duct taping her son’s arms. What are your thoughts? pic.twitter.com/tJkDw3reEa