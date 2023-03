A estudiante no lo dejaron entrar al colegio por llevar el cabello largo: " tenía el pelo de niña"

En el colegio, hay algunas prohibiciones que los estudiantes deben seguir a cabalidad para poder asistir a las clases, algunas de ellas un poco estrictas.

Algunos alumnos que se saltan estas normas son castigados fuertemente por la institución para evitar que vuelvan a incurrir en la falla.

Este fue el caso de Jesús, un estudiante de Morelia, Michoacán, México, a quien no dejaron entrar al colegio por llegar con el cabello largo.

“Indicaron que como mi hijo tenía el pelo de niña y no seguía indicaciones, entonces no podía darle la atención de no recibirle los trabajos y que por ello en realidad era una persona que no podía recibir un trato igual a los demás solo por su cabello", dijo Jesús Maldonado, padre el estudiante, a TvAzteca.

Aunque el caso generó críticas por varios padres y medios de comunicación de la región, la profesora indicó que se debe seguir con la norma y ningún estudiante puede tener un trato especial.

“Tenemos una escuela con valores, tenemos una escuela con disciplina, tenemos una escuela con un acuerdo de convivencia en el cual todas las autoridades de esta institución, el cual avalamos junto con padres de familia,”, dijo Araceli Loeza, Subdirectora de la Escuela Secundaria.

Por su parte, el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia indica que, "no se puede prohibir ingreso a las escuelas por color de cabello, corte o vestimenta". Por lo tanto, el padre llevó el caso ante esta entidad para que investiguen lo sucedido.