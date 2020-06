Abhigya Anand, el niño que predijo la pandemia y pronostica algo peor para el 2021

Abhigya Anand es un adolescente oriundo de la India de 14 años de edad, que desde hace un tiempo se ha dedicado a estudiar la astrología y a compartir sus visiones a través de su canal en Youtube, pero esta semana su nombre llegó hasta el occidente del mundo al viralizarse un video que el joven publicó en agosto de 2019, en el que predice el brote del coronavirus.

En dicho clip, Anand aseguraba que "una enfermedad mortal llegará a todos los rincones del mundo" en noviembre de 2019 y que se conocería desde China. Este video titulado ‘Severe Danger To The World From Nov 2019 To April 2020’ (Severo daño para el mundo desde noviembre de 2019 a abril de 2020), ya cuenta con más de siete millones de visualizaciones.

