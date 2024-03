El abogado Mateo Castañeda, defensor de la presidenta peruana, Dina Boluarte, aseguró este sábado que está "absolutamente sorprendido" por el allanamiento del Palacio de Gobierno y el domicilio de la jefa de Estado como parte de una investigación preliminar fiscal contra la mandataria y consideró esta medida "desproporcionada".



"Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada que no guarda proporción con la finalidad de esta diligencia, no se puede movilizar tanto personal fiscal y policial para la búsqueda de unos relojes", dijo en referencia a los Rolex cuyo origen investiga el Ministerio Público.



Cerca de la medianoche del viernes, un equipo de fiscales y agentes policiales allanó durante cinco horas el domicilio de Boluarte, y a continuación, ya en la madrugada del sábado, hicieron lo mismo en el Palacio de Gobierno, como parte de una investigación preliminar abierta el pasado 18 de marzo contra la mandataria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.



Acerca de ese procedimiento, el letrado dijo que "es una medida absolutamente innecesaria", porque pidieron "una sencilla reprogramación" de la cita que tenía Boluarte.



La mandataria debía recibir este martes a los funcionarios del Ministerio Público para mostrar los relojes de la polémica, y este miércoles para prestar su testimonio sobre la investigación.

Sin embargo, la defensa de la mandataria solicitó reprogramar ambas citas por problemas de agenda.



Siempre según su abogado, Boluarte "iba a esclarecer estos hechos" una vez reprogramadas las citas "y se iba a producir la exhibición" de los relojes.



Al respecto, detalló que, "hasta este momento", no les "han notificado de la fecha en qué va a ser esa diligencia".



No obstante, detalló que, de manera informal, el fiscal que estuvo al frente de la investigación de la madrugada le explicó que la declaración de la mandataria será este viernes.



Finalmente, el abogado aclaró que, por su consejo legal, la presidenta no va a declarar sobre el caso hasta que no lo haga "ante la autoridad competente".



La investigación fue abierta el 18 de marzo por el Ministerio Público tras la publicación del medio digital La Encerrona, que mostró que Boluarte tiene varios relojes de lujo de la marca Rolex que no ha declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, Boluarte declaró la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y afirmó que no tiene ningún desbalance patrimonial. EFE