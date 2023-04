Abogado de Toledo reitera que expresidente tiene muchas dolencias de salud

El abogado del expresidente peruano Alejandro Toledo, Roberto Su, reiteró que el exmandatario, de 77 años, tiene "muchas dolencias y un tema de cáncer", y que no se han respetado sus derechos, tras su arribo a Perú extraditado por Estados Unidos.

El abogado declaró a los periodistas en los exteriores de la Dirección de Aviación Policial (DIPA), aledaña al aeropuerto Jorge Chávez, mientras esperaba para ingresar y estar presente en las diligencias judiciales a las que es sometido Toledo en territorio peruano.

El letrado manifestó que el expresidente (2001-2006) tiene derecho a tener un abogado "para salvaguardar su integridad, "porque es una persona a la que "no se le han respetado los derechos".



"Un ministro de este régimen (gobierno) ha dicho que es un delincuente, a ese ministro ya lo debían haber separado", expresó Su respecto a los comentarios formulados en los últimos días sobre los cargos que pesan contra Toledo por presunto lavado de activos que han motivado un pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel.

El abogado reiteró a los periodistas que Toledo "tiene muchas dolencias y un tema de cáncer", que no precisó, y que va a esperar los resultados de la evaluación de los médicos legistas para solicitar una detención domiciliaria.



"Si los médicos aconsejan, la defensa pedirá la medida", afirmó Su. El abogado agregó que, "primero está la salud y la vida" y que "no existe ninguna prohibición de que una persona extraditada pueda tener arresto domiciliario".



Respecto a los procesos en curso contra Toledo, el abogado señaló que aún no ha empezado el juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht por el cual ha sido extraditado el exmandatario y que, por lo tanto, "no hay obligación de que esté presente".



En ese caso, Toledo está denunciado por lavado de activos por supuestamente haber solicitado y recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña para entregar la concesión de la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica sur.

Sin embargo, el proceso que ya está en la etapa inicial de control de acusación es el caso Ecoteva, por el cual es investigado por direccionar los presuntos sobornos de Odebrecht a las cuentas de varias empresas, creadas por testaferros, para adquirir bienes inmuebles en Perú.



Este domingo, Toledo será sometido a una diligencia judicial de control de identidad en la DIPA, así como el examen a cargo de Medicina Legal para verificar su estado de salud.



Por otro lado, la oficina de Migraciones confirmó, a través de su cuenta en Twitter, que el control migratorio de Toledo se realizó en la Dirección de Aviación Policial, luego de que arribó en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, Estados Unidos