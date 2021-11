Absuelven joven que mató a dos manifestantes antirracistas en Estados Unidos

El joven estadounidense Kyle Rittenhouse, que mató con un rifle semiautomático a dos personas e hirió a una tercera en medio de las manifestaciones antirracistas que se dieron en agosto de 2020 en el estado de Wisconsin, fue absuelto este viernes al cierre de un juicio muy seguido en Estados Unidos.

Los doce jurados declararon a Rittenhouse, un joven blanco de 18 años, "no culpable" de las cinco acusaciones que pesaban en su contra, incluyendo asesinato, en el cuarto día de sus deliberaciones.

Rittenhouse, que se enfrentaba a una pena de cadena perpetua, afirmó haber actuado en defensa propia. Mientras se leía el veredicto, sollozó antes de salir rápidamente de la sala del tribunal.

