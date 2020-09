Abuchean a Trump en su visita a los restos de la jueza Ginsburg en la Corte Suprema

Un grupo de manifestantes afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos para homenajear a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, abucheó este jueves al presidente Donald Trump, que acudió a presentar sus respetos a la magistrada.

La multitud gritó "Vote him out" (voten para sacarlo) en referencia a las próximas elecciones del 3 de noviembre y "honren su deseo", en relación a la última voluntad de Ginsburg, que pidió que sea el gobierno resultante de los comicios quien nombre a su reemplazante.

JUST IN: Pres. Trump arrives at the Supreme Court to pay respects to judicial icon Ruth Bader Ginsburg, as onlookers shout "Vote him out!" https://t.co/Isvic44Ag5 pic.twitter.com/452rZ0hDjA