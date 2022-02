Activistas lamentan que Estados Unidos deporte a Colombia a migrantes venezolanos

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) lamentó este martes la información publicada por medios estadounidenses según la cual el Gobierno del presidente Joe Biden estaría enviando a Colombia a los inmigrantes venezolanos a quienes rechaza la entrada al país tras su paso por fronteras de forma irregular.

"Lamentamos la noticia sobre esta medida para seguir expulsando a solicitantes de asilo que buscan seguridad en Estados Unidos; ahora dando un paso más para enviar a venezolanos a Colombia", indicó en un comunicado la directora de Inmigración de IRC, Olga Byrne.

CNN publicó este lunes un artículo en el cual citó a dos funcionarios no identificados del Gobierno estadounidense según los cuales el Ejecutivo que dirige Joe Biden estaría enviando a Colombia a ciudadanos venezolanos en busca de asilo en Estados Unidos que en algún momento residieron en ese país.

Lea aquí: Estados Unidos ya estaría deportando a migrantes venezolanos a Colombia

De acuerdo con el canal de televisión, la Administración Biden habría emprendido esta política ante la imposibilidad de retornar a los inmigrantes a Venezuela.

Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), aseguró que esta medida es similar a la política llamada "Quédate en México", por la que Estados Unidos devuelve a migrantes a México, para que esperen en ese país el tramite de su solicitud de asilo. La diferencia es que a los venezolanos que deportan a Colombia no se les tramitará ninguna solicitud.

There is now a "Remain in #Colombia" policy for some Venezuelans. Except you don't get a US asylum hearing at all: you get flown to Colombia, expelled, and that's it. And the @IvanDuque administration is going along with it. https://t.co/CQqgh5tyxG