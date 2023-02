Actriz Nina Caicedo fue retenida en Cancún por migración en México

Nina Caicedo, reconocida actriz colombiana, fue retenida en Cancún (México) por el organismo de Migración de ese país cuando se dirigía a ese destino pasar el fin de semana celebrando su cumpleaños.

El músico y compositor Nino Caicedo, padre de la actriz, en diálogo con RCN Radio reveló que a su hija le fue retenido su celular y su pasaporte. Explicó que su hija lo alertó sobre la situación antes de quedar incomunicada.

''No he podido hablar con ella, nadie nos ha contactado'', afirmó Nino Caicedo, padre de la actriz.

Por su parte las autoridades de Migración Colombia informaron que Nina Caicedo será retornada al país en un vuelo a las 10 de la noche de este viernes.

Desde el consulado de Colombia en Cancún señalaron que el motivo por el que las autoridades migratorias prohibieron su ingreso a México podría estar relacionado con que muchos extranjeros llegan a dicho país en busca de pasar ilegalmente hacia los Estados Unidos.

Nino Caicedo, en diálogo con RCN Radio, aseguró que no tienen mayor información sobre su hija, más allá de lo que ella les contó tras su retención en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

''Viajó anoche a Cancún, llegó a las 6 de la mañana y la tienen retenida, le quitaron el pasaporte, el celular y no hemos sabido más de ella'', afirmo el padre de la actriz.

Caicedo mencionó que aproximadamente desde las 10 de la mañana no ha tenido comunicación con su hija (Nina Caicedo).

''Por medio del celular, me escribió papi estoy incomunicada, me van a quitar el celular, ya me quitaron el pasaporte, me dicen que hay una restricción'', aseguro Nino Caicedo.

La actriz colombiana, reconocida por su papel en la telenovela ''Enfermeras'', se dirigía a México para celebrar su cumpleaños durante el fin de semana según indicó su padre.