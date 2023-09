Adolescente de 14 años perdió todas sus extremidades tras contraer peligrosa bacteria

"¿Mami por qué me está pasando esto? Si yo soy un niño bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no hago nada malo. No es justo", dice Catalina Gutiérrez, madre de Matías, un niño colombiano deportista y pianista que adquirió una rara bacteria en Estados Unidos que le causó la amputación de sus dos piernas y sus dos brazos.

La historia es devastadora, y la madre contó a Semana los duros momentos que está pasando su familia por cuenta de esta situación que tiene acongojados a todas las personas que la han escuchado.

Matías Uribe, de 14 años, lleva más de 60 días en una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos debido a la extraña bacteria. Esta pesadilla para esta familia oriunda de Medellín empezó el 30 de junio.

Matías tenía una fiebre alta y enrojecimiento en todo el cuerpo, por lo que sus padres lo llevaron a emergencias donde sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su corazón se paralizó por siete largos minutos. Cuando por fin su corazón volvió a latir fue trasladado en helicóptero a un centro de salud de mayor complejidad.

“Fue conectado a la terapia ecmo, ventilación mecánica y diálisis. Todos estos aparatos lograron salvar su vida, cuando el pronóstico era supremamente reservado. Pero, por toda la falla cardiaca que hubo, sus extremidades no recibieron la suficiente circulación de sangre por un largo tiempo”, cuenta a ese medio, Ana Gutiérrez, tía de Matías, quien presenció estos angustiantes momentos.

Debido a que sus extremidades no recibieron sangre por mucho tiempo, los médicos sugirieron amputar la pierna izquierda. Al pasar, algunas horas, se determinó amputar la otra pierna. Cada momento era más devastador para su familia.

Tras una semana, se tuvo que amputar ambos brazos y se logró determinar que toda esta situación se generó debido a la bacteria estreptococo tipo A, algo muy raro de contraer.

La familia no tiene certeza de donde pudo haber adquirido esta bacteria, de la cual se sabe habita, principalmente, en el agua. Su familia contó que Matías estuvo compartiendo en la playa y un lago días antes de estos hechos.

A pesar de este duro panorama, Matías da muestras de su fe y fuerza, dado que dice querer volver a hacer deporte y a tocar el piano, y su familia cuenta que él se imagina siendo como un robot con sus prótesis, logrando igual cumplir todos sus sueños.

Desde Antioquia, la familia está liderando una campaña para recoger dinero y conocimiento para la recuperación de Matías. Las donaciones se reciben en la cuenta de ahorros Bancolombia: 342-524202-17, administrada por su mamá, Catalina Gutiérrez.