Adolescente es violada y asesinada por su padrastro, un criminal en libertad condicional

Según los informes médicos, la joven fue golpeada, amordazada abusada sexualmente y asfixiada. La Fiscalía detalló que, al revisar el teléfono celular de Bustamante, se percataron de que el hombre realizó las siguientes búsquedas en internet:

Precio de armas eléctricas

Pistola eléctrica paralizante a distancia

Uso de cloroformo para dormir

Venta de camisa de fuerza psiquiatría

Tortura china con bambú

Tortura china gota de agua

Torturas para doblegar la voluntad

Éter en spray para dormir

Uso del éter para dormir personas

Uso médico de la escopolamina

Burundanga qué es

Dónde comprar gamma hidroxibutírico

Poder total y absoluto

Cómo cambiarse el nombre y apellido

Torturas psicológicas

Métodos de torturas

Precio de moledoras de carne

Golpes para desmayar, dormir o inmovilizar.

Este lunes el Ministerio Público de Valparaíso le imputó los cargos de violación con femicidio e inhumación ilegal. Además, la fiscal regional Claudia Perivancich, dio detalles de cómo ocurrieron los hechos ese día.

Según la litigante, tras Ámbar llegar a la residencia de su madre, tuvo una discusión con Hugo. Este se fue sobre ella y le colocó un paño en la boca “accediendo carnalmente hasta ocasionar su muerte”.

“Cercenó el cuerpo en 15 segmentos y lo evisceró. Es evidente que planificó los hechos y, además, utilizó tablas para modificar la estructura de su casa y, de este modo, ocultar el cuerpo, elementos que había adquirido con antelación”, relató Perivancich.

Hugo Bustamante siguió atento a su destino judicial desde la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago.

“Tiene que caer la mamá”

El padre de la menor, Ulises Cornejo, habló ante las cámaras de ‘24 Horas’, noticiero chileno, y manifestó estar seguro de que Denis Llanos, madre de Ámbar, actuó como cómplice de su pareja.

Llanos, quien actualmente se mantiene en calidad de testigo en la investigación, está siendo acusada por Cornejo, quien presentó una querella en contra de la mujer por encubrimiento. Y es que según relata el afectado padre, su exmujer, es “una persona agresiva, muy agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella”.

Al parecer su hija vivía con una tía y no con la mamá por no tener una buena relación con Bustamante. Además, aclaró que en el año 2012 los tribunales le entregaron la tutela de Ámbar, pero meses después se la devolvieron a su madre, sin embargo, la menor decidió vivir con otro familiar.

Asimismo, Ulises Cornejo expresó estar seguro de que Denis es 100% cómplice del asesino, ya que se mantuvo en silencio durante la desaparición de su hija. “Tiene que caer la mamá y si no, la familia de este tipo igual, todos en esa casa. El terreno es muy chico, imposible que no hayan visto nada, no sé qué pasaba por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía”, afirmó.